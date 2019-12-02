Зміни до закону про ДБР Рада розгляне 3 грудня, фото — Слово і діло

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Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про необхідність продовжити роботу Ради у пленарному режимі із розгляду у другому читанні правок до закону «Про державне бюро розслідувань» (№ 2116).

Саме з продовження розгляду цього законопроекту у другому читанні розпочнеться засідання парламенту у вівторок, 3 грудня, повідомляється у трансляції із засідання погоджувальної ради парламенту.

Раніше комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав поправку № 320 до законопроекту № 2116 «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань». Ця поправка передбачає дострокове припинення повноважень директора Держбюро розслідувань (ДБР) та його заступників.

Ця поправка також передбачає, що тимчасово виконуючого обов’язки очільника ДБР президент має призначити впродовж п’яти днів з дня набуття цим законом чинності. Комітет підтримав й правку щодо створення конкурсної комісії з обрання керівництва ДБР.

Нардеп від «Слуги народу» Віталій Безгін повідомив у Фейсбук, що його фракція підтримає правки до закону, які стосуються справи Майдану, і через які голодує адвокат Євгенія Закревська.

Крім того, Безгін заявив, що СН відновлює турборежим у роботі Ради і перелічив інші ключові законопроекти, які найближчим часом розглянуть нардепи:

продовження реформи держслужби (№ 2260) — розгляд на комітеті і друге читання;

знищення монополії УкрСпирту (№ 2300) —- друге читання;

децентралізація (№ 2189) — друге читання;

ліквідація схем на майданчиках щодо оцінки нерухомості (№ 2047-д) — друге читання. До проекту подано понад 1 тис. правок;

Виборчий кодекс — розгляд проекту з урахуванням зауважень президента, що було враховані під час робочої групи.

На середу (15.30) заплановані громадські слухання щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель, які відбудуться у сесійній залі Верховної Ради під головуванням першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.