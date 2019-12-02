Музей історії спецслужби Штазі обікрали. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n130227-u-berlini-zuhvalo-pograbovano-muzey-istoriyi-specslujby-shtazi-foto.html

Ракурс

Музей Штазі в Берліні обікрала група невідомих. Вони проникли до будівлі й викрали коштовності та медалі.

Сліди зламу працівники музею виявили вчора. Грабіжники потрапили до виставкової зали через вікно на першому поверсі, розбили кілька вітрин і викрали найкоштовніші експонати, повідомляє Deutsche Welle.

За заявою керівництва музею історії спецслужби, було викрадено Патріотичний орден за заслуги, ордени Леніна та Карла Маркса, а також зникли каблучки і годинники, які працівники Штазі вилучили у жителів Східного Берліна.

Наразі поліція розшукує чотирьох імовірних нападників. За інформацію, яка може допомогти їх арешту, навіть запропоновано грошову винагороду у півмільйона євро

Музей спецслужби Штазі (від нім. Staatssicherheit — держбезпека) розташований у колишній будівлі Міністерства державної безпеки Німецької демократичної республіки. Вона була сформована з відомства державної безпеки і карального органу НДР. Штазі тісно співпрацювала з Комітетом державної безпеки СРСР у часи, коли Східна Німеччина була підконтрольна Радянському Союзу.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що недавно у Дрездені було пограбовано музей «Зелене склепіння». Група невстановлених осіб вкрала колекцію ювелірних виробів XVIII століття.