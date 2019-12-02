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Ракурс
Музей истории спецслужбы Штази обокрали. Фото: Укринформ

В Берлине дерзко обокрали музей истории спецслужбы Штази (ФОТО)

2 дек 2019, 11:38
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Музей истории спецслужбы Штази в Берлине обокрала группа неизвестных. Они проникли в здание и похитили драгоценности и медали.

Следы взлома работники музея обнаружили вчера. Грабители попали в выставочный зал через окно на первом этаже, разбили несколько витрин и похитили самые ценные экспонаты, сообщает Deutsche Welle.

Согласно заявлению директора музея истории спецслужбы, были похищены Патриотический орден за заслуги, ордена Ленина и Карла Маркса, а также исчезли кольца и часы, которые работники Штази изъяли у жителей Восточного Берлина.

В настоящее время полиция разыскивает четырех вероятных налетчиков. За информацию, которая может помочь их аресту, предложено денежное вознаграждение в полмиллиона евро.

Музей спецслужбы Штази (от нем. Staatssicherheit — госбезопасность) расположен в бывшем здании Министерства государственной безопасности Германской демократической республики. Она была сформирована из ведомства государственной безопасности и карательного органа ГДР. Штази тесно сотрудничала с Комитетом государственной безопасности СССР во времена, когда Восточная Германия была подконтрольна Советскому Союзу.

Музей истории спецслужбы Штази. Фото: timbouquet.com

Музей истории спецслужбы Штази. Фото: timbouquet.com

Музей истории спецслужбы Штази. Фото: timbouquet.com

Музей истории спецслужбы Штази. Фото: timbouquet.com

Музей истории спецслужбы Штази. Фото: timbouquet.com

Музей истории спецслужбы Штази. Фото: timbouquet.com

Ранее «Ракурс» сообщал, что недавно в Дрездене был ограблен музей «Зеленый свод». Группа неустановленных лиц украла коллекцию ювелирных изделий XVIII века.


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