Музей истории спецслужбы Штази обокрали. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n130227-v-berline-derzko-ograblen-muzey-istorii-specslujby-shtazi-foto.html

Ракурс

Музей истории спецслужбы Штази в Берлине обокрала группа неизвестных. Они проникли в здание и похитили драгоценности и медали.

Следы взлома работники музея обнаружили вчера. Грабители попали в выставочный зал через окно на первом этаже, разбили несколько витрин и похитили самые ценные экспонаты, сообщает Deutsche Welle.

Согласно заявлению директора музея истории спецслужбы, были похищены Патриотический орден за заслуги, ордена Ленина и Карла Маркса, а также исчезли кольца и часы, которые работники Штази изъяли у жителей Восточного Берлина.

В настоящее время полиция разыскивает четырех вероятных налетчиков. За информацию, которая может помочь их аресту, предложено денежное вознаграждение в полмиллиона евро.

Музей спецслужбы Штази (от нем. Staatssicherheit — госбезопасность) расположен в бывшем здании Министерства государственной безопасности Германской демократической республики. Она была сформирована из ведомства государственной безопасности и карательного органа ГДР. Штази тесно сотрудничала с Комитетом государственной безопасности СССР во времена, когда Восточная Германия была подконтрольна Советскому Союзу.

Ранее «Ракурс» сообщал, что недавно в Дрездене был ограблен музей «Зеленый свод». Группа неустановленных лиц украла коллекцию ювелирных изделий XVIII века.