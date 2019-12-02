Стався збій у сервісі ukr.net, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n130231-stavsya-zbiy-u-servisi-ukr-net.html

Ракурс

Поштовий сервіс Ukr.net не працює по всій Україні. Багато клієнтів, які мають на ньому поштові скриньки, скаржаться на неможливість завантажити сайт.

Сьогодні близько 10.00 клієнти пошти і користувачі сервісу Ukr.net помітили, що пошта припинила працювати, а сайт сервісу не вантажиться.

Збій в роботі Ukr.net спостерігається по всій Україні. На форумах в мережі користувачі поскаржилися на неможливість додзвонитися на «гарячу лінію» інтернет-компанії.

Вікно з'єднання довго завантажується, потім видає відмову з проханням перевірити з'єднання з інтернет. При цьому будь-які інші сайти у користувачів завантажуються.

Подібний випадок стався восени 2017 року. Судячи з кількості запитів у Google, збої у цього сервісу відбуваються майже щороку.

Нещодавно «Ракурс» повідомляв про масовий збій в роботі Телеграм та Інстаграм.