Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130230-ssha-mojut-dopomogty-ukrayini-v-sytuaciyi-z-krymom-zelenskyy.html

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США могли б допомогти Україні в ситуації з тимчасово окупованим Кримом.

Зокрема, могли б відбуватися переговори у форматі «Україна — Росія — США». Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza, повідомляє агентство ТАСС.

9 грудня в Парижі має відбутися саміт «нормандської четвірки», на якому лідери України, Росії, Франції та Німеччини обговорюватимуть питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зеленський зазначив, що під час цих переговорів підніме питання, чи можна говорити про Крим у цьому колі.

Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат, — додав президент України.

Зеленський наголосив, що Крим — це українська територія, і він хотів би, щоб «вона до нас повернулася».

Нагадаємо, нещодавно спалахнув скандал у зв’язку з позначенням компанією Apple Криму у своїх додатках «російською територією». В результаті в компанії пообіцяли «глибше поглянути на політику маркування «спірних територій».