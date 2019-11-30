Скандал з Apple: в компанії обіцяють «глибше розглянути» питання маркування Криму як частини РФ, фото — Euronews

https://racurs.ua/ua/n130172-apple-glybshe-rozglyane-pytannya-markuvannya-krymu-yak-chastyny-rf.html

Ракурс

Компанія Apple надала пояснення з приводу скандалу, який розпалився після того, як анексований Росією Крим позначили у додатку «Погода» територією Росії.

Apple пообіцяла «глибше поглянути на політику маркування «спірних територій», повідомляє Reuters.

У заяві спікера компанії Труді Мюллер йдеться про те, що Apple запровадила зміни на карті у додатку «Погода» тільки для російських користувачів. Це сталося через умови російського законодавства.

Ми розглядаємо міжнародне право і відповідні внутрішні закони, коли ухвалюємо рішення про маркування на картах. Тому вносимо зміни, якщо того вимагає закон, — повідомила Мюллер.

Ця американська IT-компанія працює над тим, як в майбутньому позначатиме, за словами Мюллер, «спірні території».

Навесні 2019 року депутати Держдуми РФ зажадали від російського підрозділу Apple позначити на картах окупований Крим територією Росії.

Учора до Apple звернувся з цього приводу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, а також представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Відреагували на цей ганебний факт й у Польщі. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач висловив розчарування тим, що на картах компанії Apple Кримський півострів позначений як частина Росії. Екс-глава МЗС України Павло Клімкін назвав представників Apple «пристосуванцями».

Посольство США в Києві також звернулося до керівництва Apple з вимогою виправити некоректне позначення Криму в додатках компанії.