Скандал с Apple: в компании обещают «глубже рассмотреть» вопрос маркировки Крыма как части РФ, фото — Euronews

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Компания Apple предоставила объяснения по поводу скандала, который разгорелся после того, как аннексированный Россией Крым обозначили в приложении «Погода» как территорию России.

Apple пообещала «глубже взглянуть на политику маркировку» спорных территорий", сообщает Reuters.

В заявлении спикера компании Труди Мюллер говорится, что Apple ввела изменения на карте в приложении «Погода» только для российских пользователей. Это произошло из-за условий российского законодательства.

Мы рассматриваем международное право и соответствующие внутренние законы, когда принимаем решение о маркировке на картах. Поэтому вносим изменения, если того требует закон, — сообщила Мюллер.

Эта американская IT-компания работает над тем, как в будущем будет обозначать, по словам Мюллер, «спорные территории».

Весной 2019 года депутаты Госдумы РФ потребовали от российского подразделения Apple обозначить на картах оккупированный Крым как территорию России.

Вчера к Apple обратился по этому поводу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, а также представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

Отреагировали на этот позорный факт и в Польше. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач выразил разочарование тем, что на картах компании Apple Крымский полуостров обозначен как часть России. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал представителей Apple «приспособленцами».

Посольство США в Киеве также обратилось к руководству Apple с требованием исправить некорректное обозначение Крыма в приложениях компании.