Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130230-ssha-mogut-pomoch-ukraine-v-situacii-s-krymom-zelenskiy.html

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США могли бы помочь Украине в ситуации с временно оккупированным Крымом.

В частности, могли бы состояться переговоры в формате «Украина — Россия — США». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, сообщает агентство ТАСС.

9 декабря в Париже должен состояться саммит «нормандской четверки», на котором лидеры Украины, России, Франции и Германии обсудят вопросы урегулирования конфликта на Донбассе.

Зеленский отметил, что во время этих переговоров поднимет вопрос, можно ли говорить о Крыме в этом кругу.

Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат, — добавил президент Украины.

Зеленский отметил, что Крым — это украинская территория, и он хотел бы, чтобы «она к нам вернулась».

Напомним, недавно разгорелся скандал в связи с обозначением компанией Apple Крыма в своих приложениях «российской территорией». В результате в компании пообещали «глубже рассмотреть политику маркировки «спорных территорий».