Спикер парламента Дмитрий Разумков, фото: Сергей Ковальчук

https://racurs.ua/n130226-soglasitelnyy-sovet-obsujdaet-plan-raboty-rady-na-etu-nedelu-translyaciya.html

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В Верховной Раде сегодня в 11.00 началось заседание согласительного совета.

Во время этого заседания руководство Рады и представители парламентских фракций и групп обсуждают организационные вопросы работы Верховной Рады — чем законодательный орган будет заниматься в течение этой недели.

На этой неделе должны состояться четыре заседания парламента в сессионном зале (со вторника по пятницу), а также традиционный час вопросов к правительству в пятницу.

Проводит заседания согласительного совета спикер парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, недавно Комитет избирателей Украины подсчитал, что в течение осени девять народных депутатов не принимали участия в 90% голосований парламента, а 96 — приняли участие в менее чем половине голосований. Всего в Раде этого созыва уже произошло более 1,1 тыс. голосований.