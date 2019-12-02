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В Шацких озерах «выловили» бронзовую печать шляхтича. Фото: Волынь

В Шацких озерах «выловили» бронзовую печать шляхтича (ФОТО)

2 дек 2019, 10:56
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Печать шляхтича из бронзы была найдена на дне одного из Шацких озер. Артефакт датировали XIX веком.

Речь идет о типичной личной печати шляхтича. Поскольку на ней нет герба, а только инициалы, то определить ее принадлежность к какому-то конкретному роду сложно. Это можно сделать только случайно, если найти похожие оттиски с печатей в древних документах, передает «Волинь» слова доктора исторических наук Андрея Гречило.

На бронзовой печати овальной формы диаметром около 20 мм изображена латинскую букву «R» и корона. С обратной стороны имеется ушко с отверстием.

По заявлению ученого, печать, вероятно, была изготовлена в одном экземпляре, что усложняет ее атрибуцию. Она могла принадлежать одному из местных землевладельцев.

Силами меценатов находку удалось приобрести для Любомльского краеведческого музея.

Со дна одного из Шацких озер «выловили» бронзовую печать шляхтича. Фото: Волынь

Со дна одного из Шацких озер «выловили» бронзовую печать шляхтича. Фото: Волынь


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