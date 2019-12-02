В Шацких озерах «выловили» бронзовую печать шляхтича. Фото: Волынь

https://racurs.ua/n130221-so-dna-odnogo-iz-shackih-ozer-vylovili-bronzovuu-pechat-shlyahticha-foto.html

Ракурс

Печать шляхтича из бронзы была найдена на дне одного из Шацких озер. Артефакт датировали XIX веком.

Речь идет о типичной личной печати шляхтича. Поскольку на ней нет герба, а только инициалы, то определить ее принадлежность к какому-то конкретному роду сложно. Это можно сделать только случайно, если найти похожие оттиски с печатей в древних документах, передает «Волинь» слова доктора исторических наук Андрея Гречило.

На бронзовой печати овальной формы диаметром около 20 мм изображена латинскую букву «R» и корона. С обратной стороны имеется ушко с отверстием.

По заявлению ученого, печать, вероятно, была изготовлена в одном экземпляре, что усложняет ее атрибуцию. Она могла принадлежать одному из местных землевладельцев.

Силами меценатов находку удалось приобрести для Любомльского краеведческого музея.