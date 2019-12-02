Газовые переговоры с Россией Зеленский готов провести и в "нормандском формате", фото — 24 канал

https://racurs.ua/n130229-zelenskiy-gotov-vkluchit-gazovyy-vopros-v-povestku-dnya-normandskogo-sammita-s-putinym.html

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Президент Украины Владимир Зеленский готов включить обсуждение «газового вопроса» в повестку дня «нормандского саммита».

Глава государства не исключил, что во время встречи, которая состоится 9 декабря в Париже, обсудит с президентом России Владимиром Путиным продолжение транзита российского газа через Украину в Европу после окончания действующего контракта на транзит.

В интервью Spiegel он сообщил, что вопрос газа должен быть независимым от урегулирования на Донбассе.

Не исключаю, что транзит российского газа также будет рассматриваться в «нормандском формате», — рассказал Зеленский.

Он надеется, что Киев и Москва договорятся заключить долгосрочный договор, например, на 10 лет, и тогда строительство газопровода «Северный поток-2» перестанет быть политическим вопросом.

Напомним, что на прошлой неделе РФ и Украины в Вене впервые за много лет провели по согласованию с Еврокомиссией двустороннюю «газовую встречу».

Как известно, 18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключение нового договора о транзите газа через территорию Украины на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. В Москве предлагают Киеву напрямую покупать газ, а также хотят, чтобы обе стороны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.

«Нафтогаз» настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между «Газпромом» и новым оператором газотранспортной системы Украины.

Эти события происходят на фоне новой победы Киева в Стокгольмском арбитраже, который отклонил апелляцию «Газпрома» на свое предыдущее решение.