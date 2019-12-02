Газові переговори з Росією Зеленський готовий провести і в «нормандському форматі", фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n130229-zelenskyy-gotovyy-vkluchyty-gazove-pytannya-u-poryadok-dennyy-normandskogo-samitu-z-putinym.html

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Президент України Володимир Зеленський готовий включити обговорення «газового питання» у порядок денний «нормандського саміту».

Глава держави не виключив, що під час зустрічі, яка відбудеться 9 грудня у Парижі, обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним продовження транзиту російського газу через Україну до Європи після закінчення чинного контракту на транзит.

В інтерв’ю Spiegel він повідомив, що питання газу має бути незалежним від урегулювання на Донбасі.

Не виключаю, що транзит російського газу також розглядатиметься у «нормандському форматі», — розповів Зеленський.

Він сподівається, що Київ та Москва домовляться укласти довготривалий договір, наприклад, на 10 років, і тоді будівництво газогону «Північний потік-2» перестане бути політичним питанням.

Нагадаємо, що минулого тижня РФ та Україна у Відні вперше за багато років провели за погодженням із Єврокомісією двосторонню «газову зустріч».

Як відомо, 18 листопада «Газпром» направив «Нафтогазу України» офіційну пропозицію про продовження терміну дії існуючого контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України на один рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. У Москві пропонують Києву напряму купувати газ, а також хочуть, щоб обидві сторони відмовилися від взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинили всі судові розгляди.

Натомість «Нафтогаз» наполягає на необхідності укладення відповідного європейським правилам нового транзитного контракту між «Газпромом» і новоствореним оператором газотранспортної системи України.

Це відбулося на фоні нової перемоги Києва у Стокгольмському арбітражі, який відхилив апеляцію «Газпрому» на своє попереднє рішення.