Асоціація правників України відзначила 17-річчя. Фото: medium.com

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Асоціація правників України, до якої входять тисячі представників юридичної професії, наприкінці листопада відзначила своє 17-річчя.

У 2002 році АПУ була створена задля об'єднання юристів по всій Україні, які прагнуть верховенства права в державі. Приміром, цьогоріч асоціація провела 13 масштабних заходів, 156 комітетських засідань і 140 засідань відділень, направила 38 комітетських звернення та висвітила дев’ять публічних позицій.

До річниці створення Асоціації правників України було проведено її ребрендинг.