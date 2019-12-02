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Ассоциация юристов Украины отметила 17-летие. Фото: medium.com
Ассоциация юристов Украины отметила 17-летие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n130224-associaciya-uristov-ukrainy-otmetila-17-letie-video.htmlРакурс
Ассоциация юристов Украины, в которую входят тысячи представителей юридической профессии, в конце ноября отметила свое 17-летие.
В 2002 году АПУ была создана для объединения юристов по всей Украине, которые стремятся к верховенству права в государстве. К примеру, в этом году ассоциация провела 13 масштабных мероприятий, 156 комитетских заседаний и 140 заседаний отделений, направила 38 комитетских обращения и высветила девять публичных позиций.
К годовщине создания Ассоциации юристов Украины был проведен ее ребрендинг.
Мы стали взрослее, мудрее и привлекательнее. Дальше будет еще интереснее, — отметил глава АПУ Денис Бугай.
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