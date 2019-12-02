Владимир Зеленский. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n130228-zelenskiy-vybory-v-ordlo-proydut-tolko-po-ukrainskim-zakonam-i-bez-orujiya.html

Ракурс

Выборы в ОРДЛО должны проходить лишь по украинским законам и при отсутствии на данных территориях незаконных вооруженных формирований. Такую точку зрения озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что украинское законодательство не допускает присутствия во время выборов людей с оружием, поэтому временно оккупированные территории должны быть освобождены от незаконных вооруженных формирований, чтобы дать возможность всем украинским партиям проводить избирательную кампанию. Об этом глава государства заявил во время интервью Gazera Wyborcza.

Также необходимо обеспечить свободный доступ на эти территории наблюдателям ОБСЕ, журналистам и Центральной избирательной комиссии Украины. Если же там будут вооруженные группировки, то ни одна украинская партия не станет принимать участия в выборах.

Зеленский добавил, что одним из самых сложных вопросов является возобновление контроля над границей с Россией. Президент Украины считает, что данный вопрос был решен в Минске неправильно. В Минских соглашениях указано, что контроль над границей Украина может возобновить лишь после проведения выборов. По данному поводу есть много противоречий, поэтому способы решения этой проблемы должны быть пересмотрены, подчеркнул он.

Как ранее писал «Ракурс», спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что первоначально Украина должна вернуть контроль над границей с Россией. Лишь после этого можно будет провести выборы и предоставить временно оккупированным территориям Донбасса особый статус.