Володимир Зеленський. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n130228-zelenskyy-vybory-v-ordlo-proydut-tilky-za-ukrayinskymy-zakonamy-i-bez-zbroyi.html

Ракурс

Вибори в ОРДЛО повинні відбутися лише за українськими законами і тільки за відсутності на цих територіях незаконних збройних формувань. Таку точку зору озвучив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що українське законодавство не допускає присутності під час виборів людей зі зброєю, тому тимчасово окуповані території повинні бути звільнені від незаконних збройних формувань, аби надати можливість усім українським партіям проводити виборчу кампанію. Про це глава держави заявив під час інтерв’ю Gazera Wyborcza.

Також необхідно забезпечити вільний доступ на окуповані території спостерігачам ОБСЄ, журналістам і Центральній виборчій комісії України. Якщо ж там будуть озброєні люди, то жодна українська партія не братиме участі у виборах.

Зеленський додав, що одним із найскладніших питань є відновлення контролю над кордоном із Росією. Президент України вважає, що це питання було вирішене в Мінську неправильно. У Мінських угодах зазначено, що контроль над кордоном Україна може відновити лише після проведення виборів. Щодо цього є багато протиріч, тому способи вирішення даної проблеми повинні бути переглянуті, наголосив він.

Як раніше писав «Ракурс», спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що спочатку Україна повинна повернути контроль над кордоном із Росією. Лише після цього можна буде провести вибори і надати тимчасово окупованим територіям Донбасу особливий статус.