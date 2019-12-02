Китай ввел санкции против США за поддержку протестов в Гонконге, фото — РБК

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Китай ввел политические санкции протв США за поддержку протестов в Гонконге. Пекин прекращает рассмотрение запросов от Вашингтона на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами, а также вводит санкции против общественных организаций.

Такие меры Пекин обосновал тем, что, например, Human Rights Watch поддерживает протестующих в Гонконге. В этом министерство увидело поддержку экстремизма и насилия, сообщает Reuters.

Эти действия стали ответом на принятый в США закон о демократии и правах человека в Гонконге, который позволяет применять экономические и дипломатические санкции к нарушителям.

19 ноября этот документ единогласно одобрил Сенат, а 28 ноября подписал президент Дональд Трамп. Кроме того, сенаторы приняли закон «О защите Гонконга», который ограничивает США в поставках некоторых нелетальных видов вооружения и спецсредств для полиции в автономном районе.

МИД КНР назвал эти действия Вашингтона грубым нарушением международного права и «неприкрытой гегемонией», против которой выступает Пекин. Ведомство заявило о «беспрецедентных демократических правах» жителей Гонконга и посчитало, что Вашингтон хочет подорвать процветание и стабильность в регионе. Подписанный Трампом закон раскритиковало и правительство Гонконга, признав его вмешательством во внутренние дела.

Вашингтон принял эти меры на фоне массовых беспорядков в Гонконге. С июня жители специального административного района выходят на улицы, протестуя против принятия закона, который позволяет экстрадировать преступников на материковый Китай. В конце октября власти Гонконга отозвали законопроект, однако демонстрации продолжились. Протестующие требуют освободить задержанных и модернизировать избирательную систему.