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Полиция Гонконга применила против протестующих огнестрельное оружие. Фото: flickr.com

Беспорядки в Гонконге: полиция применила против протестующих огнестрельное оружие (ВИДЕО)

11 ноя 2019, 09:13
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Протесты в Гонконге 10 ноября завершились попыткой силового разгона и стрельбой.

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Вчера протестующие, которые выступают против закона об экстрадиции, перекрыли дороги и разгромили торговые центры в отдельных районах Гонконгаи на полуострове Коулун. Полиция применила силу для разгона демонстрантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Правоохранители применили слезоточивый газ и открыли огонь по людям из огнестрельного оружия. По меньшей мере один человек получил пулевое ранение.

В ответ участники акций протеста начали бросать в правоохранителей пластиковые ящики, а представители радикальной части протестного движения установили баррикады во многих местах по всему городу.

Напомним, в сентябре в Гонконге прошли масштабные протесты. Так, 15 сентября, во время столкновений между митингующими и полицией было задержано 89 человек, 18 из них получили ранения. Полиция Гонконга применила спецсредства.


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