Поліція Гонконгу застосувала проти протестувальників вогнепальну зброю. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n129264-zavorushennya-u-gonkongu-policiya-zastosuvala-proty-protestuvalnykiv-vognepalnu-zbrou-video.html

Ракурс

Протести в Гонконзі 10 листопада завершилися спробою силового розгону та стріляниною.

Loading...

Вчора протестувальники, які виступають проти закону про екстрадицію, перекрили дороги і розгромили торговельні центри в окремих районах Гонконгу та на півострові Коулун. Поліція застосувала силу для розгону демонстрантів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь по людях із вогнепальної зброї. Щонайменше одна особа дістала кульове поранення.

У відповідь учасники акцій протесту почали кидати в правоохоронців пластикові ящики, а представники радикальної частини протестного руху встановили барикади у багатьох місцях по всьому місту.

Нагадаємо, у вересні у Гонконзі відбулися масштабні протести. Так, 15 вересня, під час сутичок між мітингувальниками та поліцією було затримано 89 осіб, 18 із них дістали поранення. Поліція Гонконгу застосувала спецзасоби.