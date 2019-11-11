У Києві побили ветерана АТО та його дружину. Фото: Магсити 74

https://racurs.ua/ua/n129263-u-kyievi-jorstoko-pobyly-veterana-ato-ta-yogo-drujynu.html

Ракурс

Напад на ветерана АТО стався у Києві. Двоє зловмисників побили учасника бойових дій Ігоря Панова з позивним Хан та його дружину Оксану.

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Внаслідок нападу обоє сильно постраждали. Їх госпіталізували до лікарні та прооперували. Про побиття чоловіка й жінки, яке сталося у під’їзді будинку на вулиці Академіка Кіпріанова, повідомили місцеві мешканці. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

Правоохоронці встановили, що вчора син та матір під час розмови по телефону сильно посварилися. Згодом хлопець приїхав на «розбірки» додому до матері й під час чергової сварки намагався її побити. Кривдника спробував зупинити його вітчим. Пасинок спершу відступив, але згодом повернувся зі своїм другом. Обоє жорстко побили подружжя та втекли.

Правопорушників поліцейські вже затримали. Зловмисниками виявилися молодики 1989 та 1990 років народження. Наразі вони надають покази слідчим. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у жовтні в Запоріжжі сталося жорстоке побиття двох школярок на шкільному стадіоні. Неповнолітні спочатку відлупцювали одну дівчину, а потім взялися за іншу. Поки частина підлітків завдавала ударів, решта просто спостерігала, знімаючи все на мобільні телефони.