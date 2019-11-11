В Киеве избили ветерана АТО и его жену. Фото: Магсити 74

https://racurs.ua/n129263-v-kieve-jestoko-izbili-veterana-ato-i-ego-jenu.html

Ракурс

Нападение на ветерана АТО произошло в Киеве. Два злоумышленника избили участника боевых действий Игоря Панова с позывным Хан и его жену Оксану.

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В результате нападения оба сильно пострадали. Их госпитализировали в больницу и прооперировали. Об избиении мужчины и женщины, которое произошло в подъезде дома на улице Академика Киприанова, сообщили местные жители. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители установили, что вчера сын и мать во время разговора по телефону сильно поругались. Впоследствии парень приехал на «разборки» домой к матери и во время очередной ссоры пытался ее избить. Обидчика попытался остановить его отчим. Пасынок сначала отступил, но потом вернулся со своим другом. Оба жестко избили супругов и скрылись.

Правонарушителей полицейские уже задержали. Злоумышленниками оказались молодые люди 1989 и 1990 годов рождения. Сейчас они дают показания следователям. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в октябре в Запорожье произошло жестокое избиение двух школьниц на школьном стадионе. Несовершеннолетние сначала избили одну девушку, а потом взялись за другую. Пока часть подростков наносила удары, остальные просто наблюдали, снимая все на мобильные телефоны.