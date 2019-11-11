Министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Фото: 112 Украина

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Андрей Загороднюк, министр обороны Украины, выступает за отмену призыва на военную службу.

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Украина развивает армию к стандартам НАТО. Стране нужно профессиональное, подготовленное и оснащенное войско. Об этом Загороднюк заявил в интервью ТСН.

Позиция государства и моя персональная цель — это отменить призыв, — отметил министр и добавил, что это не произойдет быстро.

По словам Загороднюка, каждый военнослужащий должен понимать, как у него будет четко строиться военная карьера. Права военных должны быть защищены, это бы добавило конкуренции в армии. Также среди приоритетов государства — закупка новейшей техники.

Напомним, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв в армию. Ожидается, что в войско отберут более 15 тыс. новобранцев в возрасте от 20 до 27 лет. Большая часть призывников пополнит ряды Вооруженных сил Украины. Остальных распределят между Национальной гвардией, Государственной спецслужбой транспорта и Государственной пограничной службой.

Срочная служба для новобранцев продлится максимум полтора года. Для призывников с высшим образованием служба продлится не больше года. В зону боевых действий на восток Украины новичков отправлять не будут.