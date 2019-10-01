Новости Украины

Сегодня в Украине стартовал осенний призыв в армию: кого заберут на службу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127508-segodnya-v-ukraine-startoval-osenniy-prizyv-v-armiu-kogo-zaberut-na-slujbu.html

Ракурс

Осенний призыв в армию, который стартовал в Украине сегодня, затронет свыше 15 тыс. новобранцев возрастом от 20 до 27 лет. Речь идет о тех гражданах, у которых нет права на освобождение от службы или отсрочки.

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Большая часть новобранцев будет направлена в Вооруженные силы Украины. Остальных распределят между Национальной гвардией, Государственной спецслужбой транспорта и Государственной пограничной службой.

Срочная служба для новобранцев будет длиться максимум полтора года. Для призывников с высшим образованием служба будет длиться не более года. В зону боевых действий на восток Украины новичков отправлять не будут.

После того, как призывнику вручают повестку, он должен явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, ему грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение его обяжут заплатить штраф от 85 до 119 грн, а за повторное нарушение — от 170 до 225 грн. Если это повторится и дальше, то уклонисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, что военные комиссариаты столицы передали правоохранителям почти 35 тыс. дел на киевлян, которые уклоняются от призыва. Правоохранители начнут поиски тех, кто скрывается от службы в армии.