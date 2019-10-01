Сьогодні в Україні стартував осінній призов в армію: кого заберуть на службу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127508-sogodni-v-ukrayini-startuvav-osinniy-pryzov-v-armiu-kogo-zaberut-na-slujbu.html

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Осінній призов в армію, який стартував в Україні сьогодні, торкнеться понад 15 тис. новобранців віком від 20 до 27 років. Мова йде про тих громадян, у яких немає права на звільнення від служби або відстрочки.

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Більша частина новобранців буде спрямована в Збройні сили України. Решту розподілять між Національною гвардією, Державною спецслужбою транспорту та Державною прикордонною службою.

Строкова служба для новобранців триватиме максимум півтора року. Для призовників з вищою освітою служба триватиме не більше року. В зону бойових дій на схід України новачків відправляти не будуть.

Після того, як призовнику вручають повістку, він повинен з’явитися у військовий комісаріат. Якщо він цього не зробить, йому загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. За перше порушення його зобов’яжуть заплатити штраф від 85 до 119 грн, а за повторне порушення — від 170 до 225 грн. Якщо це повториться і далі, то ухильнику може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що військові комісаріати столиці передали правоохоронцям майже 35 тис. справ на киян, які ухиляються від призову. Правоохоронці почнуть пошуки тих, хто переховується від служби в армії.