Міністр оборони України Андрій Загороднюк. Фото: 112 Україна

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Андрій Загороднюк, міністр оборони України, виступає за скасування призову на військову службу.

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Україна розвиває армію до стандартів НАТО. Країні потрібне професійне, підготовлене та оснащене військо. Про це Загороднюк заявив в інтерв’ю ТСН.

Позиція держави і моя персональна ціль — це скасувати призов, — зазначив міністр та додав, що це не відбудеться швидко.

За словами Загороднюка, кожен військовослужбовець повинен розуміти, як у нього чітко будуватиметься військова кар'єра. Права військових повинні бути захищені, це б додало конкуренції у війську. Також серед пріоритетів держави — закупівля новітньої техніки.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні стартував осінній призов в армію. Очікується, що до війська відберуть понад 15 тис. новобранців віком від 20 до 27 років. Більша частина призовників поповнить лави Збройних сил України. Решту розподілять між Національною гвардією, Державною спецслужбою транспорту та Державною прикордонною службою.

Строкова служба для новобранців триватиме максимум півтора року. Для призовників з вищою освітою служба триватиме не більше року. В зону бойових дій на схід України новачків відправляти не будуть.