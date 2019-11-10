Наслідки інциденту, фото: «Радіо Баварія»

https://racurs.ua/ua/n129261-zitknulysya-18-avtomobiliv-u-nimechchyni-cherez-negodu-stalasya-masshtabna-avariya-foto-video.html

Ракурс

Складні погодні умови — крига на дорогах та туман призвели до масштабної автомобільної аварії на розташованій на південному заході Німеччини у Нижній Франконії національній трасі А7.

Loading...

Зіткнулися 18 транспортних засобів, включаючи чотири аварійно-рятувальні машини (троє автомобілів пожежників та один поліції). В результаті 29 людей отримали травми, повідомляє «Радіо Баварія».

В результаті 25 людей отримали легкі травми, ще чотири — важкі.

Причиною ДТП стала втрата керування водієм пікапа на мосту через річку Майн. В результаті цей транспортний засіб зіткнувся з відбійником між смугами. Інші автомобілі не встигли вчасно загальмувати.

Зіткнення продовжувалися навіть після прибуття на місце ДТП перших рятувальників.

У зв’язку з інцидентом траса на кілька годин була повністю закрита.

Зазначається, що збитки від інциденту, за попередніми оцінками, перебувають у шестизначному діапазоні. Так, постраждалий автомобіль баварського Червоного Хреста, очевидно, піде на брухт.

#Massenkarambolage auf der A7 in #Unterfranken: Auf glatter Fahrbahn sind heute Morgen 18 Fahrzeuge ineinander gekracht. 29 Menschen wurden verletzt. pic.twitter.com/81ummjKAR6 — BR24 (@BR24) November 10, 2019

Нагадаємо, у квітні в Німеччині через град зіткнулися понад 50 автомобілів.