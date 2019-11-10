Справа Вороненкова: на Житомирщині під час полювання загинув адвокат одного з підозрюваних

Пархоменка вбили внаслідок конфлікту єгерів з браконьєрами

https://racurs.ua/ua/n129260-sprava-voronenkova-na-jytomyrschyni-pid-chas-poluvannya-zagynuv-advokat-odnogo-z-pidozruvanyh.html

Ракурс

Святослав Пархоменко, директор громадської організації «Радомишльські мисливці» та адвокат одного з підозрюваних у справі про вбивство в Києві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, загинув під час полювання на Житомирщині.

Loading...

Інцидент стався у лісовому масиві на межі Коростишівського та Радомишльського районів внаслідок конфлікту єгерів з браконьєрами. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Житомирській області.

Також з важким пораненням госпіталізували 52-річного жителя Київської області.

Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців сьогодні о 11.30.

Інших учасників конфлікту — жителів Радомишльського та Коростишівського районів віком від 17 до 55 років — доставили до поліції для встановлення обставин інциденту.

Попередньо цю подію кваліфіковано за ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

41-річний Пархоменко захищав Олесандра Лося, котрого підозрюють у причетності до вбивства Вороненкова. На думку обвинувачення, Лось здійснював візуальне спостереження за Вороненковим. Сам він вину не визнавав і стверджував, що справа проти нього сфабрикована.

Нагадаємо, Вороненкова вбили в центрі Києва 23 березня 2017 року біля готелю «Прем'єр Палас». Кілером був 28-річний уроженець Севастополя Павло Паршов.

Він того ж дня помер під час операції в лікарні від вогнепальних поранень, котрі йому завдав охоронець Вороненкова.