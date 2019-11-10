Дело Вороненкова: на Житомирщине во время охоты погиб адвокат одного из подозреваемых

Пархоменко убили в результате конфликта егерей с браконьерами

https://racurs.ua/n129260-delo-voronenkova-na-jitomirschine-vo-vremya-ohoty-pogib-advokat-odnogo-iz-podozrevaemyh.html

Ракурс

Святослав Пархоменко, директор общественной организации «Радомышльские охотники» и адвокат одного из подозреваемых по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, погиб во время охоты на Житомирщине.

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Инцидент произошел в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов в результате конфликта егерей с браконьерами. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

Также с тяжелым ранением госпитализировали 52-летнего жителя Киевской области.

Сообщение об инциденте поступило к правоохранителям сегодня в 11.30.

Других участников конфликта — жителей Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет — доставили в полицию для установления обстоятельств инцидента.

Предварительно это событие квалифицировано по ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

41-летний Пархоменко защищал Алесандра Лося, которого подозревают в причастности к убийству Вороненкова. По мнению обвинения, Лось осуществлял визуальное наблюдение за Вороненковым. Сам он вину не признавал и утверждал, что дело против него сфабриковано.

Напомним, Вороненкова убили в центре Киева 23 марта 2017 года возле гостиницы «Премьер Палас». Киллером был 28-летний уроженец Севастополя Павел Паршов.

Он в тот же день скончался во время операции в больнице от огнестрельных ранений, которые ему нанес охранник Вороненкова.