Последствия инцидента, фото: «Радио Бавария»

https://racurs.ua/n129261-stolknulis-18-avtomobiley-v-germanii-iz-za-nepogody-proizoshla-masshtabnaya-avariya-foto-video.html

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Сложные погодные условия — лед на дорогах и туман привели к масштабной автомобильной аварии на расположенной на юго-западе Германии в Нижний Франконии национальной трассе А7.

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Столкнулись 18 транспортных средств, включая четыре аварийно-спасательные машины (три автомобиля пожарных и один полиции). В результате 29 человек получили травмы, сообщает «Радио Бавария».

В результате 25 человек получили легкие травмы, еще четыре — тяжелые.

Причиной ДТП стала потеря управления водителем пикапа на мосту через реку Майн. В результате это транспортное средство столкнулось с отбойником между полосами. Другие автомобили не успели вовремя затормозить.

Столкновения продолжались даже после прибытия на место ДТП первых спасателей.

В связи с инцидентом трасса на несколько часов была полностью закрыта.

Отмечается, что убытки от инцидента, по предварительным оценкам, находятся в шестизначную диапазоне. Так, пострадавший автомобиль баварского Красного Креста, очевидно, пойдет на металлолом.

#Massenkarambolage auf der A7 in #Unterfranken: Auf glatter Fahrbahn sind heute Morgen 18 Fahrzeuge ineinander gekracht. 29 Menschen wurden verletzt. pic.twitter.com/81ummjKAR6 — BR24 (@BR24) November 10, 2019

Напомним, в апреле в Германии из-за града столкнулись более 50 автомобилей.