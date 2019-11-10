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Ракурс
Последствия инцидента, фото: «Радио Бавария»

Столкнулись 18 автомобилей: в Германии из-за непогоды произошла масштабная авария (ФОТО, ВИДЕО)

10 ноя 2019, 21:59
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Сложные погодные условия — лед на дорогах и туман привели к масштабной автомобильной аварии на расположенной на юго-западе Германии в Нижний Франконии национальной трассе А7.

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Столкнулись 18 транспортных средств, включая четыре аварийно-спасательные машины (три автомобиля пожарных и один полиции). В результате 29 человек получили травмы, сообщает «Радио Бавария».

В результате 25 человек получили легкие травмы, еще четыре — тяжелые.

Причиной ДТП стала потеря управления водителем пикапа на мосту через реку Майн. В результате это транспортное средство столкнулось с отбойником между полосами. Другие автомобили не успели вовремя затормозить.

Столкновения продолжались даже после прибытия на место ДТП первых спасателей.

В связи с инцидентом трасса на несколько часов была полностью закрыта.

Отмечается, что убытки от инцидента, по предварительным оценкам, находятся в шестизначную диапазоне. Так, пострадавший автомобиль баварского Красного Креста, очевидно, пойдет на металлолом.

Последствия инцидента, фото: «Радио Бавария»

Последствия инцидента, фото: dpa

Последствия инцидента, фото: «Радио Бавария»

Напомним, в апреле в Германии из-за града столкнулись более 50 автомобилей.

Источник: Ракурс


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