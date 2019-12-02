Китай увів санкції проти США за підтримку протестів у Гонконзі, фото — РБК

https://racurs.ua/ua/n130225-kytay-uviv-sankciyi-proty-ssha-za-pidtrymku-gonkongu.html

Ракурс

Китай увів політичні санкції проти США за підтримку протестів у Гонконзі. Пекін припиняє розгляд запитів від Вашингтона на відвідування Гонконгу військовими кораблями і літаками, а також вводить санкції проти громадських організацій.

Такі заходи Пекін обґрунтував тим, що, наприклад, Human Rights Watch підтримує протестувальників в Гонконзі. В цьому міністерство побачило підтримку екстремізму і насильства, повідомляє Reuters.

Ці дії стали відповіддю на прийнятий в США закон про демократію і права людини в Гонконзі, який дозволяє застосовувати економічні і дипломатичні санкції до порушників.

19 листопада цей документ одноголосно схвалив Сенат, а 28 листопада підписав президент Дональд Трамп. Крім того, сенатори ухвалили закон «Про захист Гонконгу», який обмежує США в поставках деяких нелетальних видів озброєння та спецзасобів для поліції в автономному районі.

МЗС КНР назвав ці дії Вашингтона грубим порушенням міжнародного права і «неприкритою гегемонією», проти якої виступає Пекін. Відомство заявило про «безпрецедентні демократичні права» жителів Гонконгу і повважало, що Вашингтон хоче підірвати процвітання і стабільність у регіоні. Підписаний Трампом закон розкритикував й уряд Гонконгу, визнавши його втручанням у внутрішні справи.

Вашингтон вжив цих заходів на тлі масових заворушень в Гонконзі. З червня жителі спеціального адміністративного району виходять на вулиці, протестуючи проти ухвалення закону, який дозволяє екстрадувати злочинців на материковий Китай. В кінці жовтня влада Гонконгу відкликали законопроект, проте демонстрації продовжилися. Протестуючі вимагають звільнити затриманих і модернізувати виборчу систему.