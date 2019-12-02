Маруся Звіробій, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130223-pogrozy-zelenskomu-marusya-zvirobiy-sogodni-maie-pryyty-na-dopyt-do-dbr-video.html

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Волонтер Маруся Звіробій сьогодні на 11.00 має прийти на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Наразі Звіробій має статус свідка у справі щодо погроз президентові України Володимирові Зеленському.

Сьогодні під стінами ДБР у Києві на вулиці Симона Петлюри об 11.00 розпочнеться акція «Підтримай своїх» на підтримку Звіробій. Очікується, що ця акція триватиме до 14.00.

Звіробій у своєму сьогоднішньому відеозверненні у Фейсбуці зазначила, що прийти її сьогодні підтримати пообіцяли різні сили, «в яких настільки немає між собою розуміння».

Суть же не лише в мені. А в тому, що не можна просто так вриватися в будинки без причини і вигадувати якійсь кримінальні справи без причини. Це не подобається всім і тому люди об'єднуються, — наголосила волонтер.

У жовтні Звіробій та народний депутат із «Європейської солідарності» Софія Федина опублікували на відеосервісі YouTube відео, в якому обговорювали можливі варіанти загибелі президента під час його перебування на Донбасі.

Згодом ДБР у зв’язку з цим відео відкрило кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 28 листопада до Звіробій із обшуками прийшли детективи ДБР. У волонтера вилучили мобільні телефони, картку пам’яті, блокнот та зброю.