Маруся Звиробий, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130223-ugrozy-zelenskomu-marusya-zvirobiy-segodnya-pridet-na-dopros-v-gbr-video.html

Ракурс

Волонтер Маруся Звиробий сегодня на 11.00 придет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Сейчас Звиробий имеет статус свидетеля по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сегодня под стенами ГБР в Киеве на улице Симона Петлюры в 11.00 начнется акция «Поддержи своих» в поддержку Звиробий. Ожидается, что эта акция продлится до 14.00.

Звиробий в своем сегодняшнем видеообращении в Фейсбуке отметила, что прийти ее сегодня поддержать пообещали различные силы, «у которых настолько нет между собой понимания».

Суть же не только во мне. А в том, что нельзя просто так врываться в дома без причины и выдумывать какой-то уголовные дела без причины. Это не нравится всем и поэтому люди объединяются, — подчеркнула волонтер.

В октябре Звиробий и народный депутат из «Европейской солидарности» София Федина опубликовали на видеосервисе YouTube видео, в котором обсуждали возможные варианты гибели президента во время его пребывания на Донбассе.

Впоследствии ГБР в связи с этим видео открыло уголовное производство.

Напомним, утром 28 ноября к Звиробий с обысками пришли детективы ГБР. У волонтера изъяли мобильные телефоны, карты памяти, блокнот и оружие.