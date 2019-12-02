Запуск ракеты. Фото: kaspiy.az

https://racurs.ua/n130222-indiya-sposobna-nanesti-yadernyy-udar-proshli-uspeshnye-ispytaniya-ballisticheskoy-rakety.html

Ракурс

В Индии прошли испытания баллистической ракеты, которая способна нести на своем борту ядерный боезаряд. Стратегические силы страны осуществили запуск ракеты в субботу, 30 ноября. Это ракета среднего радиуса действия наземного базирования Agni-III.

Ракета была запущена с мобильной установки на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе, где расположен военный полигон Индии, пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на сообщение представителей командования.

Следует отметить, что это первый пуск подобной ракеты, который был осуществлен в ночное время суток. Твердотопливная ракета Agni-III находится на вооружении армии Индии с 2011 года и состоит из двух ступеней. 17-метровая ракета имеет диаметр 2 м и весит 50 т. Она может оснащаться обычной или ядерной боеголовкой весом до 1,5 т, а дальность ее полета составляет 3 тыс. км.

Кроме Agni-III, на вооружении армии Индии также находятся баллистические ракеты Agni-I (дальность до 750 км), Agni-II (дальность полета до 2 тыс. км), Agni-IV (дальность до 4 тыс. км) и Agni-V (дальность до 5 тыс. км). Необходимо уточнить, что все перечисленные ракеты способны нести ядерный боезаряд.

Впервые Индия испытала ракету Agni-V в 2012 году. В зоне поражения данной ракеты находилась вся территория Китая, а также другие отдаленные регионы Азии. В настоящее время подобным вооружением обладают лишь США, Россия, Китай, Франция и Великобритания.

Как ранее писал «Ракурс», Россия неоднократно проводила испытания крылатых ракет с ядерной установкой «Буревестник». Все запуски ракет завершились неудачей.