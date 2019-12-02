Импичмент Трампа: президент США пропустит первое судебное заседание

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n130220-impichment-trampa-prezident-ssha-propustit-pervoe-sudebnoe-zasedanie.html

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Президент США Дональд Трамп и его адвокаты пропустят первое судебное заседание по импичменту, которое состоится в среду.

Об этом у Трампа заявили вчера вечером, сообщает телеканал CNN.

Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока еще не названы свидетели и остается неясным, обеспечит ли судейский комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний, — заявил адвокат главы Белого дома Пэт Чиполлоне в письме к комитету Палаты представителей по судебным вопросам.

Чиполлоне также добавил, что 4 декабря Трамп будет находиться с визитом в Лондоне, где будет проходить саммит НАТО. Поэтому он в своем письме также обвинил демократов в том, что это слушание было «без сомнения намеренно» запланировано на то время, когда Трамп будет за рубежом.

Также Чиполлоне пообещал до пятницы дать ответ на вопрос об участии в следующих слушаниях.

Напомним, в сентябре спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.