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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Импичмент Трампа: президент США пропустит первое судебное заседание

2 дек 2019, 09:03
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Президент США Дональд Трамп и его адвокаты пропустят первое судебное заседание по импичменту, которое состоится в среду.

Об этом у Трампа заявили вчера вечером, сообщает телеканал CNN.

Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока еще не названы свидетели и остается неясным, обеспечит ли судейский комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний, — заявил адвокат главы Белого дома Пэт Чиполлоне в письме к комитету Палаты представителей по судебным вопросам.

Чиполлоне также добавил, что 4 декабря Трамп будет находиться с визитом в Лондоне, где будет проходить саммит НАТО. Поэтому он в своем письме также обвинил демократов в том, что это слушание было «без сомнения намеренно» запланировано на то время, когда Трамп будет за рубежом.

Также Чиполлоне пообещал до пятницы дать ответ на вопрос об участии в следующих слушаниях.

Напомним, в сентябре спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.


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