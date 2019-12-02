Імпічмент Трампа: президент США пропустить перше судове засідання

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n130220-impichment-trampa-prezydent-ssha-propustyt-pershe-sudove-zasidannya.html

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Президент США Дональд Трамп та його адвокати пропустять перше судове засідання щодо імпічменту, яке відбудеться в середу.

Про це в Трампа заявили вчора ввечері, повідомляє телеканал CNN.

Несправедливо очікувати від нас участі в слуханнях, доки ще не названі свідки та лишається незрозумілим, чи забезпечить суддівський комітет президентові справедливий процес шляхом проведення додаткових слухань, — заявив адвокат очільника Білого дому Пет Чіполлоне в листі до комітету Палати представників із судових питань.

Чіполлоне також додав, що 4 грудня Трамп перебуватиме з візитом у Лондоні, де відбуватиметься саміт НАТО. Тож він у своєму листі також звинуватив демократів у тому, що це слухання було «без сумніву навмисно» заплановане на той час, коли Трамп буде за кордоном.

Також Чіполлоне пообіцяв до п’ятниці дати відповідь на питання щодо участі в наступних слуханнях.

Нагадаємо, у вересні спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Трампа.