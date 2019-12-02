Зміни клімату: генсек ООН попереджає про «точку неповернення»

Антоніу Гутерреш, фото: Eric Bridiers

https://racurs.ua/ua/n130219-zminy-klimatu-gensek-oon-poperedjaie-pro-tochku-nepovernennya.html

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що зусилля світу щодо боротьби зі змінами клімату досі були «вкрай недостатніми», і існує небезпека, що глобальне потепління може перейти «точку повернення».

Про це він заявив у неділю напередодні початку двотижневої міжнародної конференції з питань клімату в Мадриді, повідомляє агентство Assotisted Press.

Гуттереш наголосив, що вплив підвищення температури, зокрема більш екстремальна погода, вже відчувається у всьому світі, що має драматичні наслідки для людей та інших видів на Землі.

Він зазначив, що у світі є наукові знання та технічні засоби для обмеження глобального потепління, але «не вистачає політичної волі».

Точка неповернення вже не за горизонтом, — наголосив Гуттереш.

Конференція у Мадриді триватиме з 2 по 13 грудня. На ній делегати планують

внести останні штрихи в правила, що регулюють Паризьку угоду з клімату 2015 року.

Нагадаємо, торік учені дійшли висновку, що Паризька угода з клімату не врятує нашу планету від глобального потепління.