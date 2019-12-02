Вчора в результаті стрілянини в центрі Києва загинула дитина, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n130218-vbyvstvo-dytyny-v-kyievi-avtomobil-nalejyt-figurantovi-spravy-z-finansuvannya-teroryzmu.html

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Автомобіль Range Rover, у якому вчора під час стрілянини в центрі Києва вбили трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, належить компанії «ДонУкрПроектНІІ».

Ця компанія, яка раніше була зареєстрована в Донецьку, є фігурантом кримінального провадження щодо фінансування тероризму на Донбасі, повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на реєстр судових рішень.

За даними сервісу YouControl, засновником компанії був В’ячеслав Соболєв.

Саме автомобіль цієї компанії розстріляли вчора в Києві, зазначає видання з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Соболєв орендує в цієї компанії легковий автомобіль Range Rover 2013 року, про що вказано в його декларації.

За даними слідства, «ДонУкрПроектНІІ» та ще низка фірм, до яких у минулому мав стосунок Соболєв, використовувалися для легалізації коштів, отриманих від ведення незаконного бізнесу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Зокрема, у тексті ухвали Печерського райсуду Києва від 6 березня 2017 року згадуються компанії, які володіли мережею супермаркетів «Обжора». Соболєв був серед засновників однієї з таких компаній до 2007 року.

Мережа магазинів «Обжора» працювала в Донецькій області. За інформацією слідства, після захоплення терористами так званої ДНР частини області, ця компанія продовжила працювати на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, вчора в центрі Києва зловмисник стріляв у чоловіка в чорному Range Rover, проте куля влучила у дитину, яка перебувала у салоні автомобіля. Від отриманих травм хлопчик помер дорогою до лікарні.