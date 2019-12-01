Провокація Володіна: в МЗС закликали розслідувати провокаційну заяву голови Держдуми РФ, фото — "День"

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Росія вкотре намагається розіграти національне питання в Україні, а заява голови Держдуми РФ В’ячеслава Володіна з приводу начебто «пригнічення прав малих народів» в Україні тягне на кримінал.

Так відреагував на погрозу виходу зі складу України кількох областей з боку Володіна заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Володін вважає, що це станеться через «націоналізм і утиски малих народів».

Такі слова Володіна викликали спочатку бурхливу реакцію окремих міністрів та політологів, але не Міністерства закордонних справ України чи Офісу президента.

Сьогодні Боднар написав у Фейсбук, що «правоохоронні органи України мусять вивчити зазначені висловлювання російського чиновника на предмет порушення законодавства України».

На мою думку, тягне на кримінал! — написав Боднар і пояснив, чому саме зараз Володін виступив із провокаційною заявою.

Він вважає, що тон заяви спрямований проти територіальної цілісності України та вкладається в логіку продовження гібридної агресії РФ проти України, а також «очевидним є намагання розпалити міжнаціональну ворожнечу».

Таким чином, справжня мета заяви Володіна — це відволікти увагу світової громадськості від політики утисків і залякування Кремля на тимчасово окупованих територіях України, а також в середині Росії, — написав Боднар.

Раніше «Ракурс» повідомляв про реакцію на заяву Володіна від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, віце-прем'єра Дмитра Кулеби та українських політологів.