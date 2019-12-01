Провокация Володина: в МИД призвали расследовать провокационное заявление председателя Госдумы РФ, фото — "День"

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Ракурс

Россия в очередной раз пытается разыграть национальный вопрос в Украине, а заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина по поводу якобы «подавления прав малых народов» в Украине тянет на криминал.

Так отреагировал на угрозу выхода из состава Украины нескольких областей со стороны Володина заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Володин считает, что это произойдет из-за «национализма и притеснения малых народов».

Такие слова Володина вызвали сначала бурную реакцию отдельных министров и политологов, но не Министерства иностранных дел Украины или Офиса президента.

Сегодня Боднар написал в Фейсбук, что «правоохранительные органы Украины должны изучить указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины».

По моему мнению, тянет на криминал! — написал Боднар и объяснил, почему именно сейчас Володин выступил с провокационным заявлением.

Он считает, что тон заявления направлен против территориальной целостности Украины и укладывается в логику продолжения гибридной агрессии РФ против Украины, а также является «очевидной попытки разжечь межнациональную вражду».

Таким образом, настоящая цель заявления Володина — это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также внутри России, — написал Боднар.

Ранее «Ракурс» сообщал о реакции на заявление Володина от министра внутренних дел Арсена Авакова, вице-премьера Дмитрия Кулебы и украинских политологов.