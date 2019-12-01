УПЛ: «Шахтер» споткнулся, а «Динамо» вырвало победу за два тура до зимней паузы, фото — "Динамо"

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Ракурс

За два тура до зимней паузы в украинском премьер-лиге донецкий «Шахтер» неожиданно споткнулся в Мариуполе, а киевское «Динамо» в конце матча вырвало победу в «Олимпика».

«Горняки» очень быстро повели в счете против «Мариуполь» в гостях — бразилец Тайсон забил пенальти. Очень быстро хозяева в присутствии 8 тыс. болельщиков отыгрались. В дальнейшем счет не изменился и «Шахтер» только второй раз в сезоне потерял очки, сыграв вничью 1:1.

Киевляне же играли номинально выездной поединок против «Олимпика» на родном стадионе «Динамо». Номинальные гости повели в счете усилиями Беседина, но очень быстро «Олимпик» отыгрался (Шахаб). Только после удаления Кравчука в конце игры «Динамо» дожало соперника. Беседин забил второй раз, а окончательный счет установил испанец Де Пена — 3:1.

Победа только немного сократила отставание «Динамо» от лидера — «Шахтера». За два тура до зимней паузы «горняки» опережают команду, которая идет на втором месте на 11 очков. В то же время киевляне сумели на два очка оторваться от «Зари» и на три от черниговской «Десны».

Все матчи 16 тура закончились так:

На следующий уикенд состоятся следующие поединки 17 тура: