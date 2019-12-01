УПЛ: «Шахтар» спіткнувся, а «Динамо» вирвало перемогу за два тури до зимової паузи, фото — "Динамо"

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За два тури до зимової паузи в Українській прем'єр-лізі донецький «Шахтар» неочікувано спіткнувся у Маруіполі, а київське «Динамо» наприкінці матчу вирвало перемогу в «Олімпіка».

«Гірники» дуже швидко повели у рахунку проти «Маріуполя» в гостях — бразилець Тайсон забив пенальті. Дуже швидко господарі за присутності 8 тис. вболівальників відігралися. Надалі рахунок не змінився і «Шахтар» тільки вдруге у сезоні втратив очки, зігравши у нічию 1:1.

Кияни ж грали номінально виїзний поєдинок проти «Олімпіка» на рідному стадіоні «Динамо». Номінальні гості повели в рахунку зусиллями Бесєдіна, але дуже швидко «Олімпік» відігрався (Шахаб). Тільки після вилучення Кравчука наприкінці гри «Динамо» дотисло суперника. Бесєдін забив вдруге, а остаточний рахунок встановив іспанець Де Пена — 3:1.

Перемога тільки трохи скоротила відставання «Динамо» від лідера — «Шахтаря». За два тури до зимової паузи «гірники» випереджають команду, яка йде на другому місці на 11 очок. Водночас кияни зуміли на два очки відірватися від «Зорі» та на три від чернігівської «Десни».

Усі матчі 16 туру закінчилися так:

Наступного вікенду відбудуться такі поєдинки 17 туру: