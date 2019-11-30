Євро-2020: стали відомі суперники України

Фінальна частина Євро-2020 відбуватиметься в період з 12 червня по 12 липня, фото: Павло Кубанов

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Ракурс

У столиці Румунії Бухаресті сьогодні пройшло жеребкування учасників фінальної частини футбольного турніру Євро-2020.

До неї потраплять команди, що зайняли перші та другі місця у своїх групах під час кваліфікації, а також чотири переможці матчів плей-оф, які відбудуться в березні цього року, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Всього команди будуть розбиті на шість груп по чотири команди в кожній.

Сьогодні своїх суперників дізналися загалом 20 національних збірних, серед них і збірна України. Ще чотири команди будуть відомі 31 березня 2020 року, після звершення матчів плей-оф Ліги націй, учасники яких розбиті на чотири шляхи по чотири команди в кожному.

Ще до проведення жеребкування було відомо, що збірна України гратиме в групі C, де також є збірна Нідерландів. Сьогодні стало відоме ім’я третього учасника цієї групи — ним стала збірна Австрії.

Ім’я четвертого учасника групи С стане відоме після завершення плей-оф. Ним стане або переможець шляху D Ліги націй (Грузія, Північна Македонія, Косово чи Білорусь) або збірна Румунії, якщо вона виграє плей-офф шляху A. Тоді переможець шляху D потрапить до «групи смерті» F, де вже є такі сильні команди як Німеччина, Франція та Португалія.

Фінальна частина чемпіонату Європи 2020 року відбуватиметься в період з 12 червня по 12 липня.

Збірна України 14 червня зіграє проти збірної Нідерландів в Амстердамі на стадіоні «Йохан Кройфф Арена», 18 червня — проти четвертого учасника групи на стадіон «Арена Націонале» в Бухаресті та 22 червня на цьому ж стадіоні проти збірної Австрії.

Нагадаємо, збірна України достроково здобула путівку на фінальну частину Євро-2020, здолавши 14 жовтня збірну Португалії з рахунком 2:1.