Євро-2020: стали відомі суперники України

Євро-2020: стали відомі суперники Україниhttps://racurs.ua/ua/n130190-ievro-2020-staly-vidomi-supernyky-ukrayiny.htmlРакурс
У столиці Румунії Бухаресті сьогодні пройшло жеребкування учасників фінальної частини футбольного турніру Євро-2020.
До неї потраплять команди, що зайняли перші та другі місця у своїх групах під час кваліфікації, а також чотири переможці матчів плей-оф, які відбудуться в березні цього року, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.
Всього команди будуть розбиті на шість груп по чотири команди в кожній.
Сьогодні своїх суперників дізналися загалом 20 національних збірних, серед них і збірна України. Ще чотири команди будуть відомі 31 березня 2020 року, після звершення матчів плей-оф Ліги націй, учасники яких розбиті на чотири шляхи по чотири команди в кожному.
Ще до проведення жеребкування було відомо, що збірна України гратиме в групі C, де також є збірна Нідерландів. Сьогодні стало відоме ім’я третього учасника цієї групи — ним стала збірна Австрії.
Ім’я четвертого учасника групи С стане відоме після завершення плей-оф. Ним стане або переможець шляху D Ліги націй (Грузія, Північна Македонія, Косово чи Білорусь) або збірна Румунії, якщо вона виграє плей-офф шляху A. Тоді переможець шляху D потрапить до «групи смерті» F, де вже є такі сильні команди як Німеччина, Франція та Португалія.
Фінальна частина чемпіонату Європи 2020 року відбуватиметься в період з 12 червня по 12 липня.
Збірна України 14 червня зіграє проти збірної Нідерландів в Амстердамі на стадіоні «Йохан Кройфф Арена», 18 червня — проти четвертого учасника групи на стадіон «Арена Націонале» в Бухаресті та 22 червня на цьому ж стадіоні проти збірної Австрії.
Нагадаємо, збірна України достроково здобула путівку на фінальну частину Євро-2020, здолавши 14 жовтня збірну Португалії з рахунком 2:1.