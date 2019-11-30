Гора Монблан, фото: Matthieu Riegler

https://racurs.ua/ua/n130189-na-nayvyschiy-vershyni-ievropy-zagynuly-dvoie-lyjnykiv.html

Ракурс

На найвищій вершині Альп — горі Монблан, розташованій на кордоні Італії та Франції, внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників.

Загиблі перебували поза межами підготовлених трас, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

В поліції Італії згодом заявили, що загиблі були громадянами цієї країни, повідомляє агентство Associated Press. Жоден лижник наразі не вважається зниклим безвісти.

За інформацією італійських ЗМІ, лавина зійшла на висоті 3 тис. м неподалік від розташованої з італійського боку гори станції канатної дороги. Цей район вважається популярним серед фрірайдерів (любителів катання на сноуборді чи гірських лижах поза підготовленими трасами).

Залежно від того, як визначаються межі Європи, Монблан (висота 4 тис. 810 м) вважається найвищою вершиною Європи або поступається цим званням найвищій вершині Кавказького хребта Ельбрусу (висота 5 тис. 642 м).

Нагадаємо, нещодавно в Словаччині під час спуску з однієї з гір Високих Татрів (частина Західних Карпат) загинули двоє альпіністів з України.