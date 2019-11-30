Гора Монблан, фото: Matthieu Riegler

https://racurs.ua/n130189-na-samoy-vysokoy-vershine-evropy-pogibli-dvoe-lyjnikov.html

Ракурс

На самой вершине Альп — горе Монблан, расположенной на границе Италии и Франции, в результате схода лавины погибли двое лыжников.

Погибшие находились вне подготовленных трасс, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

В полиции Италии впоследствии заявили, что погибшие были гражданами этой страны, сообщает агентство Associated Press. Ни один лыжник в настоящее время не считается пропавшим без вести.

По информации итальянских СМИ, лавина сошла на высоте 3 тыс. м неподалеку от расположенной с итальянской стороны горы станции канатной дороги. Этот район считается популярным среди фрирайдеров (любителей катания на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс).

В зависимости от того, как определяются границы Европы, Монблан (высота 4 тыс. 810 м) считается самой высокой вершиной Европы или уступает это звание самой высокой вершине Кавказского хребта Эльбрусу (высота 5 тыс. 642 м).

Напомним, недавно в Словакии во время спуска с одной из гор Высоких Татр (часть Западных Карпат) погибли двое альпинистов из Украины.