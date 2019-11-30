Ученые установили, что помогло эскимосам покорить Арктику, фото: PxHere

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Уникальные собаки помогли инуитов (группе эскимосов, живущих на севере Северной Америки) покорить тяжелую местность североамериканской Арктики.

К такому выводу пришли ученые из Университета Оксфорда, проанализировав ДНК останков сотен животных, сообщает пресс-служба этого вуза.

Исследование показало, что инуиты, мигрируя в Северную Америку из Сибири через Берингов пролив, привезли с собой специализированных собак вместо того, чтобы использовать животных, которые уже проживали на континенте.

Анализируя останки 391 собаки, мы можем увидеть, что инуиты привели с собой более крупных собак с пропорционально узким черепом, чем те, что уже были в Северной Америке, — отмечают исследователи. — Собаки, привезенные инуитами, отличались от других собак североамериканской Арктики и благодаря своим особенностям помогали общинам инуитов процветать в этих неблагоприятных условиях.

По мнению ученых, эти собаки использовались для того, чтобы тянуть санки, на которых передвигались инуиты. Затем эти собаки распространились по всей североамериканской Арктике.

Собаки инуитов являются прямыми предками современных арктических ездовых собак, хотя их внешний вид со временем продолжал меняться.

Археологические данные свидетельствуют о том, что до приезда инуитов в Северную Америку собачьи санки были редкостью, — отмечают исследователи.

Инуиты были специализированными охотниками на морских млекопитающих и были более подвижными, чем другие группы людей, живших в Арктике. Они преодолевали огромные расстояния по всему региону с помощью собачьих саней и водных аппаратов.

Сегодня эти ездовые собаки, происхождение которых можно проследить до периода миграции инуитов, продолжают оставаться важной частью арктических сообществ.

Напомним, ученые установили, что селекция различных пород собак повлияла на их мозг.