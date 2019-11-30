Резня в Гааге: полиция задержала подозреваемого

Вследствие резни в Гааге пострадали три человека, фото: ABC7 Eyewitness News

https://racurs.ua/n130187-reznya-v-gaage-policiya-zaderjala-podozrevaemogo.html

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Голландская полиция задержала подозреваемого в резне, произошедшей в центре Гааги во время «черной пятницы».

Задержанным оказался 35-летний бездомный мужчина, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Отмечается, что его задержали сегодня вечером и доставили в полицейский участок для допроса.

Трех пострадавших в результате нападения подростков — двух 15-летних девушек и 13-летнего мальчика еще в пятницу выписали из больницы после оказания необходимой медицинской помощи.

В полиции отмечают, что пострадавшие не знакомы между собой.

Нападение произошло вчера около 7.45 вечера в переполненном покупателями районе рядом с самыми популярными центрами ночной жизни города.

После нападения эта зона была ограждена полицейскими, которые изучали место инцидента, до глубокой ночи. Сегодня эту улицу снова открыли.

Напомним, злоумышленнику вчера удалось скрыться с места преступления. В полиции сначала считали, что ему от 45 до 50 лет.