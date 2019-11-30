Різанина в Гаазі: поліція затримала підозрюваного

Внаслідок різанини в Гаазі постраждали троє осіб, фото: ABC7 Eyewitness News

https://racurs.ua/ua/n130187-rizanyna-v-gaazi-policiya-zatrymala-pidozruvanogo.html

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Голландська поліція затримала підозрюваного в різанині, яка сталася в центрі Гааги під час «чорної п’ятниці».

Затриманим виявився 35-річний бездомний чоловік, повідомляє агентство Associated Press з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Зазначається, що його затримали сьогодні ввечері й доставили до поліцейського відділку для допиту.

Трьох постраждалих внаслідок нападу підлітків — двох 15-річних дівчат та 13-річного хлопчика ще в п’ятницю виписали з лікарні після надання необхідної медичної допомоги.

В поліції зазначають, що постраждалі не знайомі між собою.

Напад стався вчора близько 7.45 вечора в переповненому покупцями районі поруч з найпопулярнішими центрами нічного життя міста.

Після нападу ця зона була огороджена поліцейськими, які вивчали місце інциденту,аж до глибокої ночі. Сьогодні цю вулицю знову відкрили.

Нагадаємо, зловмисникові вчора вдалося втекти з місця скоєння злочину. В поліції спочатку вважали, що йому від 45 до 50 років.