Во время награждения, фото: ВМС Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон наградил командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины адмирала Игоря Воронченко французским национальным орденом «За заслуги».

Церемония награждения состоялась на борту французского военного корабля Commandant Birot, орден вручил посол Франции в Украине Етьен де Понсен. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Посол отметил, что этот орден является вторым по значимости во Франции.

Эмманюэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС, — подчеркнул де Понсен.

Посол отметил, что Украина и Франция плодотворно сотрудничают в военно-морской сфере, в частности, на борту французских кораблей проходят стажировку украинские кадеты.

Напомним, в июне 2017 года Макрон заявил, что дочь киевского князя Ярослава Мудрого королева Анна Ярославна принадлежит совместной истории Украины и Франции. Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию ​​назвал Анну Ярославну «россиянкой».