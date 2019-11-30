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Во время награждения, фото: ВМС Украины
Макрон наградил командующего ВМС Украины национальным орденом Франции (ФОТО)https://racurs.ua/n130186-makron-nagradil-komanduuschego-vms-ukrainy-nacionalnym-ordenom-francii-foto.htmlРакурс
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины адмирала Игоря Воронченко французским национальным орденом «За заслуги».
Церемония награждения состоялась на борту французского военного корабля Commandant Birot, орден вручил посол Франции в Украине Етьен де Понсен. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
Посол отметил, что этот орден является вторым по значимости во Франции.
Эмманюэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС, — подчеркнул де Понсен.
Посол отметил, что Украина и Франция плодотворно сотрудничают в военно-морской сфере, в частности, на борту французских кораблей проходят стажировку украинские кадеты.
Напомним, в июне 2017 года Макрон заявил, что дочь киевского князя Ярослава Мудрого королева Анна Ярославна принадлежит совместной истории Украины и Франции. Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию назвал Анну Ярославну «россиянкой».
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