Революция достоинства: Зеленский планирует встретиться со студентами, которых на Майдане избил «Беркут»

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130185-revoluciya-dostoinstva-zelenskiy-planiruet-vstretitsya-so-studentami-kotoryh-na-maydane-izbil.html

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе встретиться со студентами, которые в ночь с 29 на 30 ноября 2013 году были на Майдане Независимости в Киеве.

Именно в ту ночь произошло жестокое избиение митингующих «Беркутом», которое всколыхнуло все общество и привело к активизации акций протеста. Об этом сообщается на странице Зеленского в социальной сети Фейсбук.

Президент подчеркнул, что сегодня почти не упоминаются имена непосредственных участников тех событий.

Где они сейчас? Остались в Украине? Получили после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? — отметил Зеленский.

В конце ноября 2013 года в Украине проходили акции протеста, участники которых выступали против решения правительства остановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В ту ночь на Майдане находились около 400 протестующих, которых окружили около 2 тыс. бойцов милицейского спецподразделения «Беркут» и начали бить дубинками. В результате этих событий пострадали по меньшей мере 79 человек. 35 митингующих задержали, однако впоследствии отпустили. Части людей удалось скрыться от силовиков в Михайловском монастыре.

Это событие стало поворотным моментом Евромайдана. К митингам присоединились возмущенные действиями силовиков украинцы, а сам акцент протестов сместился с проевропейского на антиправительственный.

Напомним, летом этого года во время протеста в Москве журналисты зафиксировали, что задержаниями в центре российской столицы руководил бывший полковник украинской «Беркута» Сергей Кусюк, который во время Революции достоинства занимался разгоном протестов на киевском Майдане.