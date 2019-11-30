Последствия инцидента, фото: Андрей Пышный

https://racurs.ua/n130184-podryv-otdeleniya-oschadbanka-v-kieve-stala-izvestna-summa-pohischennyh-sredstv-foto.html

Ракурс

В «Ошадбанке» назвали сумму, которую похитили в результате устроенного ночью подрыва отделение на улице Энтузиастов в Киеве.

Стоимость похищенного злоумышленниками составляет около 250 тыс. грн. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

При этом сумма нанесенного злоумышленниками ущерба оценивается в миллионы гривен.

Пышный подчеркнул, что это отделение почти полностью разрушено, взрыв, в частности, вынес окна и двери.

Главное — без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже, — отметил председатель правления «Ощадбанка», подчеркнув, что это отделение располагалось в густонаселенном спальном районе.

Также Пышный рассказал, как злоумышленники устроили взрыв. По его словам, они закачали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение банка.

Напомним, злоумышленники забрали из банкомата кассеты с деньгами, они передвигались на автомобиле Volkswagen универсал темного цвета.